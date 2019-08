Uomini e Donne, Gianni Sperti: "È questo il posto segreto..."

Gianni Sperti, in questo periodo di Agosto, si sta godendo le vacanze in India. Il ballerino, che ha già condiviso moltissimi scatti di questa nuova esperienza, sembra molto felice non solo di averla vissuta ma anche di averla condivisa con tutti i suoi fan. L'ultimo post pubblicato lo ritrae al Taj Mahal, uno dei più famosi mausolei del mondo, costruito nel 1632 dall'imperatore Shan Jahan in ricordo della moglie preferita Arjumand Banu Begum. Il posto è fantastico, come si pu notare anche da diversi altri filmati pubblicati su Youtube da altrettanti turisti, e si trova nell'India settentrionale, più precisamente ad Agra.

"È questo – così ha scritto Gianni su Instagram – il posto segreto di cui vi parlavo nei post precedenti. Non tutti lo conoscono e da qui si può ammirare il Taj Mahal al tramonto. Ho voluto immortalare questo spettacolo a modo mio". Nella foto Sperti è in posa da ballerino e sembra veramente un tutt'uno con l'ambiente circostante. Gli apprezzamenti dei suoi fan non sono tardati ad arrivare, sullo sfondo strutture e paesaggi che lasciano senza fiato.

Tra non molto Gianni dovrà tornare a Roma per tornare a registrare le puntate di Uomini e Donne, in particolare inizieranno le prime discussioni con i tronisti, con le corteggiatrici e con la sua amica Tina Cipollari.

