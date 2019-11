Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche sceglie Daniele Schiavon

Volge al termine l’esperienza di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne: durante le ultime registrazioni del trono classico, la giovane romana ha scelto Daniele Schiavon.

Ad anticipare quello che andrà in onda tra qualche settimana è il Vicolodellenews che racconta una puntata ricca di colpi di scena culminati proprio con la scelta di Giulia di lasciare il dating show di Canale 5 insieme al calciatore Daniele. Rimasta in bilico tra due corteggiatori, la Quattrociocche ha vissuto un percorso televisivo apprezzato da gran parte del pubblico di Uomini e Donne, che ne ha elogiato la schiettezza e sincerità, anche nei momenti in cui il suo linguaggio diventata “colorito” e si allontanava da quelli che sono i canoni del mondo dello spettacolo.

Così, durante le registrazioni del trono classico avvenute nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, Giulia ha capito che era inutile continuare a stare seduta sulla poltrona rossa perché il suo cuore era legato a Daniele. Dopo la messa in onda delle esterne con i suoi due corteggiatori, la Quattrociocche, su domanda di Maria De Filippi, ha scelto di ballare con Schiavon e il loro abbraccio ha confermato l’estrema complicità che i due ragazzi sono riusciti a stabilire nel corso delle esterne vissute. Alessandro, quindi, mettendo da parte il suo orgoglio e svestendo i panni di "nemico" di Schiavon, ha invitato la tronista a fare ciò che sentiva senza doversi trattenere. Così, spinta anche dal corteggiatore, Giulia ha ammesso di non voler più continuare il suo percorso a Uomini e Donne perché sente un sentimento profondo ed irrefrenabile che la porta verso Daniele.

La risposta del giovane non si è fatta attendere. Schiavon si è alzato e l’ha baciata, mentre Alessandro, visibilmente commosso, è stato invitato a ballare da Maria De Filippi. Per lui, molto probabilmente, ci sarà il trono di Uomini e Donne ad aspettarlo ma, come rivelato dalle anticipazioni, la comunicazione verrà data nel corso delle prossime registrazioni della versione giovane del dating show di Canale 5.