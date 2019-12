Uomini e donne, Giulia Quattrociocche sceglie a sorpresa

La nuova settimana, per i fedeli telespettatori di Uomini e donne, si è aperta con la scelta di Giulia Quattrociocche. L'ormai ex tronista, nata a Viterbo e classe 1995, ha annunciato nello studio del dating-show di Maria De Filippi di sentirsi sentimentalmente legata ad uno dei suoi corteggiatori.

Il nuovo appuntamento tv, del trono classico, è iniziato con la messa in onda dei videofilmati delle esterne registrate da Giulia con i corteggiatori, Alessandro Basciano e Daniele Schiavon. Il primo ha organizzato per la tronista una lezione di tango, al termine della quale lo stesso ha scambiato delle chiacchiere con Giulia sui loro progetti per il futuro. La regia ha poi mandato in onda l'altro rvm, quello dell'esterna registrata da Giulia con Daniele Schiavon e, dalle immagini dell'uscita in questione, è emersa la grande complicità maturata da quest'ultimi nella loro conoscenza.

Parlando al pubblico di Uomini e donne, circa la sua esperienza vissuta in tv, Giulia Quattrociocche ha dichiarato di stare bene con entrambi i suoi corteggiatori. In puntata, la Quattrociocche fa sapere che trova Alessandro più maturo, rispetto all'altro pretendente, in quanto genitore di un bambino. E sul conto di Daniele, la tronista non nasconde di sentirsi a lui molto affine circa i valori che ha sulla famiglia. La giovane non riesce a trattenere le lacrime, parlando del suo inscindibile rapporto maturato con la madre. "Mamma mi ha protetto tanto- dichiara la Quattrociocche-, ora è il turno mio. Lei ha un passato difficile, è stata a 16 anni in collegio, ha un concetto di famiglia brutto, secondo me".

Dopo le ultime confessioni di Giulia, Maria De Filippi chiede a quest'ultima di scegliere uno dei corteggiatori per un ballo in studio. E la scelta della Quattrociocche ricade su Daniele. Un gesto quest'ultimo che spinge l'altro corteggiatore della tronista, Alessandro, a chiedere a Giulia di fare ciò che sente. E alla richiesta di Alessandro, Giulia fa sapere che non intende prendere in giro nessuno, per poi annunciare di voler concludere il suo percorso a Uomini e donne scegliendo Daniele. "Io mi sono promessa di essere sempre me stessa - a parlare è la tronista, che si rivolge alla De Filippi-, di rispettarmi e di rispettare le altre persone. Io non c'ho più motivo di stare qui, Maria".

Daniele Schiavon è la scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e donne

La risposta di Daniele Schiavon, all'ultima volontà espressa da Giulia Quattrociocche nelle vesti di tronista, è stata d'azione. Il corteggiatore, infatti, si è catapultato dalla Quattrociocche e l'ha baciata. Per i due giovani, sono scesi in studio i petali rossi tipici della scelta. E a consolare il ragazzo visibilmente provato in quanto non scelto da Giulia, Alessandro, è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha, infatti, abbracciato Basciano per poi concedergli un ballo. E, intanto, il pubblico di Uomini e donne già chiede che sia Alessandro il prossimo a salire sul trono di Uomini e donne.

Segui già la pagina de Il giornale Pop?