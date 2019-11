Uomini e donne, Giulio si becca una scarpata da Giovanna

Sono trapelate in rete delle inaspettate indiscrezioni che anticipano ai fedeli appassionati di Uomini e donne ciò che è accaduto nel corso della nuova puntata del Trono classico, registratasi lo scorso giovedì 7 novembre. Le anticipazioni fornite da Il vicolo delle news fanno discutere molto, per via di un alterco che ha a quanto pare visto protagonisti il tronista Giulio Raselli e la corteggiatrice 25enne Giovanna Abate.

Nell'attesa puntata, che è già oggetto di discussione in rete, vengono mandate in onda dalla regia le due esterne che Giulio ha avuto con le sue due pretendenti, Giulia D'Urso (24 anni) e Giovanna Abate. Due uscite che, nei rispettivi rvm, si rivelano tra loro molto simili, tanto da far volare stracci, o meglio, una scarpa in puntata. In studio viene mostrata prima l'esterna di Giulio e Giulia, ma -alla visione delle immagini- Giovanna comincia a insorgere, lamentando che Giulio abbia organizzato per lei così come per Giulia lo stesso tipo di esterna. Il che la spinge a un gesto estremo. In puntata, e davanti a tutti gli spettatori accorsi nello studio, Giovanna diventa protagonista di un siparietto choc, oltre alle parole poco edificanti scagliate contro il bel Raselli: ebbene, la Abate getta una scarpa diretta al viso di Giulio Raselli. Un gesto che lascia tutti sbigottiti e a cui segue il pronto commento dell'altra pretendente di Giulio, Giulia, la quale sottolinea, silurando così il "discutibile" gesto animato di Giovanna, che lei preferirebbe avere un dialogo con il tronista 29enne.

Stando alle stesse anticipazioni tv sul dating-show di Maria De Filippi, Giovanna ha attaccato in più occasioni il tronista Raselli, contestandogli per esempio il differente trattamento che Giulio -a suo dire- riserverebbe alla sola corteggiatrice Giulia, che si paleserebbe quando giungono segnalazioni o indizi di cattiva condotta sul conto di quest'ultima, al gioco dei sentimenti di Canale 5.

Il trono è a rischio?

Il trono di Giulio Raselli sembra, allo stato attuale, a rischio per via delle segnalazioni giunte sul conto dello stesso tronista dagli occhi magnetici. Raselli potrebbe aver già conosciuto la corteggiatrice Giulia D'Urso a Formentera, nell'estate appena passata. Quest'ultimo spiffero giunge insieme a un'altra importante segnalazione, quella che vedeva accusata la corteggiatrice Veronica Fedolfi di aver avuto un incontro con il manager di Giulio Raselli. Tutti rumor che alimentano i dubbi di Giovanna Abate nutriti verso Raselli.

Intanto, sono incessanti le voci che vedrebbero Giulio Raselli complice di Giulia D'Urso al trono classico: Giulio avrebbe seguito su Instagram Giulia ancor prima che la ragazza si candidasse come sua corteggiatrice a Uomini e donne. Un particolare, quello del "follow", non ben visto da molti telespettatori e dalla pretendente Giovanna. E per il dispiacere dei fan - secondo quanto riportato dall'influencer Amedeo Venza- il tronista potrebbe lasciare a breve il trono, per via della malafede - verso la produzione di Uomini e donne- attribuitagli dagli ultimi pettegolezzi: "Giulio Raselli durante un aperitivo con amici ha espresso il suo malumore intorno alle voci che lo vedono protagonista in questi giorni e ha dichiarato di lasciare il programma, se si continua su questa scia".