Uomini e donne, Irene Capuano ha rifatto il seno

Dopo essere giunta alla puntata de "La scelta" a Uomini e donne, dove è riuscita a farsi scegliere dall'ormai ex tronista Luigi Mastroianni, Irene Capuano è finita di nuovo al centro del gossip. E a far parlare dell'ex corteggiatrice, reduce dalla separazione con Mastroianni è, ora, un intervento chirurgico subito dalla stessa diverse ore fa. A rivelare l'operazione in questione è stata proprio la diretta interessata, Irene, che ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori il suo post-intervento.

"A voi - si legge in una delle ultime storie condivise su Instagram dall'ex volto del trono classico- ...scrivo, non riesco ancora a parlare". All'ultimo messaggio della Capuano, non si sono fatte attendere le domande dei fan e le persone a lei più care. "Come stai, il post-intervento è stato come te lo aspettavi?", le ha chiesto un follower. E Irene Capuano non ha nascosto di non essere al massimo della forma fisica: "Fisicamente non tanto bene, è normale. Mi avevano avvisata le mie amiche. Quindi sì... anzi, me lo aspettavo più doloroso". L'ex volto di Canale 5 ha fatto sapere al web di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additica, con l'intento di aumentare le dimensioni del seno ad una terza coppa B. Tornata attiva in rete poche ore fa, Irene ha voluto, infatti, rispondere a cuore aperto ai quesiti ricevuti tra le storie su Instagram, lasciandosi scappare diverse indiscrezioni sul conto delle sue attuali condizioni psicofisiche.

L'ex fidanzata di Luigi Mastroianni ha inoltre confidato ai seguaci, in diretta da Bologna, di ricevere al momento il supporto psicologico da parte della madre e una zia. Tra le storie della giovane influencer di Uomini e donne si legge una domanda, in cui un utente si chiede cosa abbia spinto la Capuano a sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica al seno. E la risposta dell'ex di Mastroianni non si è fatta attendere molto: "Da quando ero piccolina, che non stavo bene con me stessa. Non si può spiegare". A chi le ha, poi, chiesto se l'intervento chirurgico subito le abbia arrecato dolore, l'ex corteggiatrice ha confidato di provare dei fastidi: "Mi tira un po' il petto e mi fa male".

