Uomini e donne, Irene e il messaggio dopo la rottura con Luigi: "Amati"

Dopo aver animato il trono classico ed essere giunti alla loro emozionante puntata "La scelta", trasmessa in prima serata su Canale 5 lo scorso gennaio, la coppia nata a Uomini e donne, originariamente formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano, è tornata al centro del gossip per via di un annuncio. Negli ultimi giorni, Mastroianni ha ufficializzato in rete che la love-story avviata con la ragazza scelta in qualità di tronista, Irene, è giunta al capolinea per via di divergenze caratteriali inconciliabili. E, dopo l'addio a Irene, comunicato da Luigi al web attraverso Instagram, la capitolina Capuano si è trincerata in un silenzio mediatico per alcuni giorni, nonostante sia ormai un'influencer molto seguita, proprio come la webstar Giulia De Lellis, anche quest'ultima nata a Roma come Irene.

Irene Capuano si riattiva su Instagram

Nella mattinata di questa domenica, 27 ottobre, la bella Irene Capuano si è riattivata su Instagram, dove ha voluto salutare i suoi seguaci postando una timida Instagram story, contenente una foto che immortala una sua gamba sulla quale è scritto "Amati". Una scritta sibillina, che potrebbe in realtà essere un tatuaggio fatto dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne per suggellare sulla pelle la fine della sua ultima storia d'amore.

E il messaggio in questione, lanciato dall'ex volto del format di Canale 5, a tratti struggente, nelle ultime ore fa discutere molto in rete.

Archiviata ufficialmente la sua turbolenta storia, nata al dating-show di Maria De Filippi con il deejay siciliano Luigi Mastroianni, e alla luce dell'ultimo post pubblicato su Instagram Irene sembra, intanto, avere un'unica grande priorità al momento, ovvero quella di volersi bene e di occuparsi di se stessa, prima di tutto il resto.

