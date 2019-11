U&D, Karina Cascella spiazza sulla ragazza dell'ex: "Dovrei imparare da lei"

L'opinionista televisiva Karina Cascella è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di quanto la stessa ha riportato tra le sue ultime Instagram story pubblicate attraverso il suo profilo ufficiale. Nello specifico, in una storia condivisa su Instagram, la Cascella ha parlato dell'attuale compagna del suo ex storico, Salvatore Angelucci, con cui Karina consolidò una relazione importante, dopo la crisi della love-story nata tra Salvatore e Paola Frizziero a Uomini e donne. La tanto temuta opinionista tv, secondo quanto riportato dai principali siti di gossip, ha risposto ad un follower attraverso la funzione "ask" di Instagram, sorprendendo così il web.

Nel corso di un botta e risposta registratosi con i suoi fedeli seguaci, l'opinionista recentemente impegnata alle prese con le registrazioni dei talk condotti da Barbara d'Urso, ha confermato di stimare l'attuale fidanzata dell'ex Angelucci. Alessandra Gallocchio, questo il nome della nuova fiamma di Salvatore, sembra essersi conquistata l'ammirazione di Karina Cascella, che, in risposta ad un utente che le aveva poco prima rivolto dei complimenti per il rapporto maturato con l'attuale compagna del suo ex, ha inaspettatamente riportato su quest'ultima delle parole di elogio: “Chiunque andrebbe d’accordo con Alessandra. Salva è un uomo molto fortunato ad averla accanto. Lei è il sole, la gioia, è sempre sorridente, dolce, buona, generosa e potrei continuare per ore…Dovrei imparare molto da lei e sono felicissima che passi del tempo con Ginni. Le riempie la vita di cose belle e anche la mia”.

Dalle ultime parole riportate dalla Cascella su Instagram trapelerebbe, quindi, che l'opinionista abbia instaurato un rapporto d'amicizia importante con l'influencer Gallocchio, che adesso fa coppia fissa con il padre di Ginevra, la bambina di 9 anni che Karina ha avuto dalla sua relazione ormai naufragata con l'ex tronista Salvatore. Allo stato attuale Karina Cascella non è single. Dal 2017, infatti, dopo aver avuto una turbolenta love-story con Angelucci, la Cascella ha avviato una relazione con Max Colombo, il quale, proprio come Karina, va d'accordo sia con Alessandra che con Salvatore.

Karina Cascella e Alessandra Gallocchio: Natale 2019 insieme?

Le parole positive destinate pubblicamente da Karina Cascella alla Gallocchio sembrano aver diviso l'opinione del web, ma hanno conquistato la stessa destinataria, Alessandra, che prontamente ha condiviso il contenuto della benevola Instagram story dedicatale da Karina. E, in una delle ultime storie postate su Instagram, Alessandra ha fatto sapere ai fan che il prossimo Natale 2019 potrebbe festeggiarlo proprio insieme a Karina, il compagno di quest'ultima Max e la figlia che Salvatore ha avuto da Karina, ovvero la piccola Ginevra.

