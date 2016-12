Uomini e Donne, l'indiscrezione: "Maria De Filippi infuriata con Riccardo e Camilla"

È di ieri la notizia del matrimonio tra Riccardo e Camilla, ma nelle ultime ore alcuni siti di gossip stanno riportando una indiscrezioni secondo cui Maria De Filippi sarebbe furiosa con i due "piccioncini".

La conduttrice di Uomini e Donne, secondo quanto scrive Blastingnews, avrebbe definitivamente rotto qualsiasi rapporto con l'ex tronista romano Riccardo Gismondi e la sua scelta Camilla Mangiapelo a causa di alcuni atteggiamenti che i due giovani ragazzi hanno avuto nei confronti sia della redazione che verso la conduttrice. Cosa è successo tra i tre?

A quanto pare, a differenza degli altri tronisti e corteggiatori dell'edizione autunno 2016, Riccardo e Camilla avrebbero infranto una regola basilare del programma Mediaset. Infatti, prima ancora che la scelta del tronista Riccardo venisse mandata in onda, i due avrebbero pubblicato sui loro profili social ufficiali frasi e foto che avrebbero fatto capire al pubblico che stavano assieme. I due "piccioncini" non avvrebbero quindi atteso la messa in onda su Canale 5 della loro scelta, rompendo il "patto" stabilito.

"A questo punto - scrive Blastingnews - Maria De Filippi ha intuito che la loro partecipazione e la loro scelta era basata solamente sulla visibilità e soprattutto per il business come più volte aveva detto Tina Cipollari. Il gesto di Camilla e Riccardo non è affatto piaciuto alla presentatrice del dating show e nemmeno alla produzione, che cerca di mandare in onda un lavoro serio e corretto. A questo punto, sembra che i rapporti fra i ragazzi e la De Filippi si siano chiusi bruscamente con delle conseguenze negative per loro, infatti la scelta non ha avuto tutta la pubblicità come quelle degli altri tronisti".

Per il momento, questo appare soltanto un piccolo pettegolezzo che però, pare, aver incrinato i rapporti fra i tre.