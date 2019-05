Uomini e Donne, Luca Daffrè in lacrime dopo la scelta di Angela: "Questa volta ci speravo"

Sebbene di fronte alla scoperta di non essere lui la scelta di Angela Nasti abbia mostrato un certo autocontrollo, una volta uscito dallo studio Luca Daffrè si è sciolto in lacrime mostrando tutta la sua delusione. Il percorso a Uomini e Donne dell'ex corteggiatore non è terminato come lui lo desiderava: la tronista ha preso la decisione di iniziare una relazione con Alessio, e Luca, che aveva creduto in un futuro con Angela, si è sfogato con la redazione del dating show.

"A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla ", ha affermato Luca ai microfoni di Witty.tv. "Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre. Tutte le cose che mi dicevano di lei, se io avessi dovuto ascoltare queste cose qui io sarei dovuto andare via dopo due puntate" , ha poi proseguito Daffrè che era approdato alla corte di Angela proprio perché la tronista stessa ne aveva richiesto la presenza in studio.

"Per come son fatto io certe cose sono abituate a tenermele dentro ma, a questo punto, dico: per fortuna, mi sarei aperto con la persona sbagliata" , ha detto Luca che non è riuscito a trattenere tutto il suo disappunto. E' evidente dalle parole del giovane che la speranza di essere lui il prescelto era molto forte. Ma Luca non può fare altro che incassare il colpo e proseguire con la sua vita.

"Io non gliene faccio una colpa perché non mi sento preso in giro da lei, anzi, io la ringrazio lo stesso perché mi ha fatto cambiare. Spero che lei non si sia fatta influenzare da tutto quello che girava intorno. Io sono sempre stato screditato da lei, fin dall’inizio, e non è bello" , ha concluso il suo sfogo Luca che in ogni caso ha cercato di trarre il meglio dall'esperienza. E sui social, subito dopo la scelta della Nasti, i telespettatori di Uomini e Donne si sono uniti per chiedere a gran voce che Luca sia il prossimo tronista. La redazione darà seguito alle richieste dei fan?

