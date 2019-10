Uomini e donne, Luigi dice addio a Irene

Dopo essere giunti alla loro emozionante puntata de "La scelta", trasmessa lo scorso gennaio e in prima serata su Canale 5, la coppia nata a Uomini e donne e originariamente formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano è ufficialmente scoppiata. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista, Mastroianni, il quale si è lasciato andare ad un lungo sfogo, scrivendo ai suoi follower e chiarendo così i motivi legati alla sua separazione dalla ragazza scelta al dating-show di Maria De Filippi.

"Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile-fa sapere Luigi su Instagram, che non nasconde quindi di aver vissuto una crisi d'amore e di aver, tuttavia, provato a trovare una soluzione per tenere saldo il suo rapporto con Irene- e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo, proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei vostri confronti".

Luigi Mastroianni si confida con i follower

Tra le sue Instagram stories, Mastroianni ha tenuto a precisare che i dissapori vissuti con Irene, che hanno a quanto pare segnato la fine della love-story dei due giovani, risalgono a un tempo precedente rispetto al suo recente viaggio in Brasile: "I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati. Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità, ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro".

L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha così voluto dire ufficialmente addio alla sua amata, per via di divergenze caratteriali inconciliabili: "Siamo arrivati ad un punto dove, nonostante il forte sentimento che ci lega, abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia".

Segui già la pagina di gossip de Il Giornale?