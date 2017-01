Uomini e Donne, Manuel Vallicella vuole lasciare il trono

Il trono classico di Uomini e Donne continua a stupire, dopo la segnalazione su Sonia Lorenzini, ad animare l'ultima registrazione di venerdì è la dichiarazione di Manuel Vallicella.

Il tronista si è presentato negli studi di Maria De Filippi piuttosto titubante. Dopo essere stato accolto dal pubblico con grande entusiasmo, la padrona di casa ha iniziato a spiegare che le sue esterne non verranno mandate in onda perché Manuel sta prendendo in considerazione l'ipotesi di ritirarsi: non crede di essere la persona adatta a fare il tronista. L'annuncio ha spiazzato completamente i presenti alla registrazione.

Manuel Vallicella confessa di non sentirsi a proprio agio in studio. " Non crede di essere la persona adatta a fare il tronista, ha difficoltà a stare in studio, dice di fare delle cose brutte nel suo privato, non si sarebbe mai aspettato che sarebbe stato invitato due volte a fare il tronista, dice che gli tremano le gambe anche solo quando prende il treno per venire a Roma… Lo studio è annichilito, Gianni dice che proprio la sua 'verità' fa di lui la persona giusta, Maria vuole sapere se i commenti su internet sono causa del suo turbamento, in tal caso vanno solo ignorati, Manuel aggiunge che è solo da dieci anni e non è facile… ma il suo turbamento non finisce e Maria De Filippi vuole che lui si prenda tutto il tempo che vuole per decidere cosa fare" , si legge così nel sito ufficiale di Uomini e Donne.

Le anticipazioni trapelate attraverso i canali ufficiali della trasmissione hanno scatenato la rabbia dei fans che subito sui social network hanno scritto di sentirsi presi in giro dal tronista. " Ci aspettavamo un Manuel diverso da quello che si è dimostrato. Sei bello, ma non balli ", scrive un utente.

Nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne, probabilmente, la redazione o lo stesso Manuel Vallicella faranno sapere se questo trono potrà continuare o verrà interrotto.