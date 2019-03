Uomini e Donne, Pamela Barretta picchiata: "Mi hanno rotto un timpano"

Le anticipazioni sulla puntata del 6 marzo 2019 di Uomini e Donne svelano che Pamela Barretta si lascerà andare ad una dichiarazione choc sul suo passato.

La dama di origini pugliesi, che sta intrattenendo una relazione con Stefano Torrese, aveva già lasciato intendere di aver avuto un compagno che l’aveva riempita di bugie durante la loro relazione. E’ questo, infatti, uno dei motivi che portano la Barretta a non fidarsi completamente degli uomini e, quindi, anche del cavaliere Stefano.

Nessuno, però, si aspettava che Pamela potesse essere stata vittima di violenze. La confessione della dama del trono over andrà in onda durante il pomeriggio e lascerà tutti di stucco. Pamela Barretta, infatti, ha raccontato: “ Mi hanno rotto un timpano con un cazzotto ”, ammettendo, così, di essere stata per diverso tempo legata ad un uomo violento.

E’ la prima volta che una delle protagoniste di Uomini e Donne porta in tv uno spaccato di vita così tragico ed è la prima volta che in un programma di intrattenimento come il dating show di Maria De Filippi si parla di violenza sulle donne. Servirà come monito a tutti i cavalieri per iniziare ad approcciarsi diversamente alle dame che popolano gli studi di Mediaset?