Uomini e Donne presenta Giulia, la nuova tronista: il web applaude alla “normalità”

Travolto da numerose polemiche dovute alla scelta degli ultimi tronisti, rivelatisi più interessati al business che alla ricerca dell’amore, Uomini e Donne ha presentato in anteprima sui social la nuova protagonista della prossima stagione televisiva: Giulia.

È lei la prima tronista ufficiale e, dopo una serie di diatribe sviluppatesi sui social contro la redazione del dating show e i recenti fatti che hanno visto coinvolta Raffaella Mennoia, il programma guidato da Maria De Filippi ha fatto una scelta ben precisa: niente più volti già noti al pubblico, ma persone semplici, “ragazze della porta accanto”. È questo che è piaciuto al popolo del web che, dopo la presentazione di Giulia, ha rivolto un plauso a Uomini e Donne. “Per la prima volta c’è una non famosa”, “Finalmente una ragazza della porta accanto”, “Già che non sia ex corteggiatrice, ex tentatrice, ex aspirante miss Italia ed ex fidanzata di, me la fa andare bene”, si legge tra i commenti alla prima intervista della giovane Giulia.

Lei, 27enne romana, è iscritta all’ultimo anno di Scienze politiche, è molto legata alla madre, che considera una persona da proteggere a causa del suo vissuto, e vorrebbe costruirsi una famiglia, ma finora ha fatto fatica a trovare qualcuno che le permettesse di “chiudere quella porticina che lascia sempre aperta” come via di fuga da una relazione. Dubbiosa nei confronti del matrimonio, che considera una istituzione “sopravvalutata”, Giulia vorrebbe conoscere un uomo in grado di tenerle testa e di farle abbassare le barriere costruitesi intorno nel corso degli anni. Ce la farà?