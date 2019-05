Uomini e donne, Rosa e Pietro festeggiano la loro unione: "2 anni e un figlio fa..."

Due, tra gli ex protagonisti di Uomini e donne più amati dal pubblico di Canale 5, hanno raggiunto un importante traguardo, in vista della nascita del loro primogenito. La coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i quali si conobbero per la prima volta nel 2017 al dating-show di Maria De Filippi, ha festeggiato condividendo su Instagram dei post travolgenti.

Così, Rosa e Pietro hanno fatto sapere al popolo del web che lo scorso 22 maggio è ricorso l'anniversario della loro unione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l'amore dopo "Uomini e donne"

“Una cosa la sentivo già.– ha scritto la Perrotta in un post pubblicato su Instagram, alludendo al legame d'amore che la tiene vincolata al suo Pietro. - L’ho sentita dal primo giorno in cui ci siamo guardati: con te sarebbe successo qualcosa di vero, serio, di importante o nulla”.

A due anni dal giorno in cui l'ex-tronista campana Perrotta fece la sua scelta al Trono Classico, Pietro Tartaglione ha destinato un messaggio breve ma intenso alla sua Rosa, che sta per regalargli un figlio. “22/05/17 – 22/05/19, due anni e un figlio fa. Auguri a noi” ha scritto Pietro in un nuovo post, contenente una foto che lo immortala mentre abbraccia la donna che lo ha scelto a Uomini e donne.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?