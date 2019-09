Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono: "Non ho il cuore libero

Interessanti anticipazioni stanno trapelendo dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dal portale Ilvicolodellenews, infatti, una tronista avrebbe già abbandonato il programma. L'indiscrezione è emersa dopo le registrazioni delle puntate che andranno in onda settimana prossima. A dare l'addio sarebbe stata Sara Tozzi, volto già noto al pubblico delle trasmissioni di Maria De Filippi. La 22enne di Modena era, infatti, tra le single dell'ultimo Temptation Island andato in onda tra giugno e luglio.

Bellezza acqua e sapone, Sara Tozzi ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne in punta di piedi e nelle prime puntate andate in onda ha iniziato a uscire in esterna con alcuni ragazzi. L'arrivo di un altro ex concorrente di Temptation Island, Javier Martinez, sembrava aver suscitato notevole interesse in lei. Ma il feeling si è interrotto bruscamente dopo le segnalazioni giunte in redazione su Martinez che, fuori dal programma, era già fidanzato.

L'improvvisa fuoriuscita di Javier non sembra però essere il motivo dell'abbandono di Sara Tozzi al Trono più ambito della televisione. Secondo quanto riportato dal portale di gossipi, sarebbe stata Maria De Filippi a spiegare il perchè dell'addio. Proprio a inizio registrazione, la conduttrice ha spiegato che Sara si sarebbe resa conto che mentre faceva le esterne con i corteggiatori pensava ad un altro ragazzo, il suo ex. Con il cuore tutt'altro che libero la Tozzi ha così deciso di dire addio alla sedia rossa.