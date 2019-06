Uomini e donne, Teresa Langella criticata per le foto in bikini: "Che brutto fisico"

Dopo aver scelto il corteggiatore Andrea Dal Corso al dating-show di Maria De Filippi, Teresa Langella è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver sfoggiato il suo corpo in un succinto bikini. Così come viene infatti mostrato in alcune foto pubblicate dall'ex tronista campana di Uomini e donne, Teresa si è recentemente concessa del relax e per l'occasione ha voluto sottoporsi pubblicamente alla tanto temuta prova costume.

In moltissimi, tra i follower e non, si sono mobilitati a commentare le immagini condivise dall'influencer Langella, per la quale, tuttavia, non sono mancate le critiche sull'aspetto fisico.

Teresa Langella e le critiche ricevute su Instagram

"Che brutto fisico, mi sembra una body builder" , si legge tra i commenti ricevuti da Teresa Langella sul suo profilo ufficiale Instagram. E ancora: "Terry, hai un viso bellissimo, ma ti stai rovinando fisicamente con tutti quei muscoli".

Al momento il "body shaming" giunto da alcuni utenti su Instagram sembra, però, non riuscire ad intaccare l'autostima dell'ex tronista. La love-story di Teresa Langella e Andrea Dal Corso sembra procedere a gonfie vele, o almeno questo è quanto trapela alla visione di una foto condivisa il 2 giugno dalla Langella, che la immortala mentre si lascia abbracciare dal suo ex corteggiatore.

