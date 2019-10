Uomini e Donne, Tina e Gianni fanno impazzire il web con il “gioco del cocco”

La nuova settimana di Uomini e Donne è iniziata all’insegna del divertimento grazie a Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno deciso di mettersi alla prova con il “gioco del cocco”.

Se nei giorni precedenti si era cercato di “accendere” la fiamma tra Gemma Galgani e il cavaliere Jean Pierre con lo storico “gioco della mela” che prende spunto dal celebre film “Il tempo delle mele”, questa settimana Gianni e Tina hanno deciso di alzare il tiro proponendo qualcosa di più divertente. Il “gioco del cocco”, infatti, prevede un vero e proprio "strusciamento" tra i concorrenti che si prestano al ballo e i due opinionisti di Uomini e Donne hanno deciso di darne una dimostrazione facendo sbellicare dal ridere Maria De Filippi e tutto il popolo di Twitter.

La rete, infatti, è impazzita nel vedere Gianni muovere il bacino davanti a Tina nel tentativo di mantenere in bilico la noce di cocco che li separava. “Cosa sto guardando, Gianni e Tina che si strusciano”, ha commentato un utente del web, “Tina è la classica amica che quando sei ubriaco ti fomenta a fare str...te”, ha aggiunto qualcun altro, “Non posso credere a quello che sto vedendo mi brillano gli occhi dal trash”, hanno scritto ancora. Dopo pochi minuti dall’inizio della nuova puntata, Uomini e Donne è entrato in trend grazie al balletto divertente di Gianni e Tina che, poi, hanno proposto a Gemma e Jean Pierre di imitarli. E, anche in questo caso, il web non ha potuto fare a meno di commentare con grande ironia.

NON POSSO CREDERE A QUELLO CHE STO VEDENDO

MI BRILLANO GLI OCCHI DAL TRASH #uominiedonne — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) October 21, 2019

Tina è la classica amica che quando sei ubriaco ti fomenta a fare stronzate ADORO ADORO #uominiedonne — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 21, 2019