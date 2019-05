Uomini e donne, Tina si traveste e Maria De Filippi non la riconosce

Non è nuova a travestimenti inusuali, ma questa volta Tina Cipollari è riuscita a “fregare” anche Maria De Filippi, che non l’ha riconosciuta tra il pubblico di Uomini e Donne.

L’appuntamento di oggi, 13 maggio, con il trono over è iniziato proprio con un siparietto che ha visto come protagonista l’opinionista vamp che da anni, ormai, presiede gli studi di Canale 5 insieme a Gianni Sperti. Sin da subito Maria De Filippi ha notato l’assenza di Tina Cipollari accanto al collega, ma ha dato ugualmente via alla puntata riproponendo lo sfogo di Gemma Galgani dietro le quinte di Uomini e Donne. La riflessione sulla intricata situazione sentimentale della dama del trono over, però, è stata interrotta quando una strana signora del pubblico si è alzata e si è diretta a passo svelto nel backstage.