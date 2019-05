Uomini e donne, Valentina Dallari e l'anoressia: "Un anno fa mi vedevo sana"

È tornata a far parlare di sé, dopo aver sofferto a lungo a causa dell'anoressia, un disturbo del comportamento alimentare per via del quale era arrivata a pesare pochi chili, tanto da apparire uno "scricciolo di donna". In moltissimi la ricordano nostalgici nei panni di tronista del Trono classico di "Uomini e donne", il dating-show di Maria De Filippi dove l'ormai ex-tronista aveva confidato di non avere un rapporto molto roseo con sua madre e aveva palesato di essere alla ricerca dell'amore.

A chi ci riferiamo? Stiamo parlando di Valentina Dallari, che nelle sue ultime Instagram story è tornata a parlare ai suoi follower della malattia che ha stravolto negativamente la sua vita, condividendo una foto che risale a diversi mesi fa.

Valentina Dallari mostra una foto di un anno fa

“Chiedo scusa per la foto così forte, però mi è comparsa come ‘ricordo’ - comincia così il breve ma intenso sfogo che Valentina Dallari ha condiviso con i suoi seguaci, tra le sue ultime storie. L'ex tronista si è detta consapevole di essere cambiata molto negli ultimi 12 mesi, in quanto un anno fa credeva di essere una persona psicofisicamente sana.- Questa sono io esattamente un anno fa. Finalmente inizio a vedermi ora come ero davvero, e pensare che io mi vedevo esattamente come sono ora”.

Valentina Dallari è riuscita a superare il suo distrubo del comportamento alimentare, sottoponendosi ad un ricovero in una clinica specializzata per la cura dei "DCA". E sul suo profilo Instagram l'influencer ha voluto scrivere, a fine-storia, un messaggio di speranza destinato a chi sta affrontando una battaglia personale : "Mai mollare, mai".

