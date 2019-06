Ursula Bennardo smentisce la crisi con Sossio: "Leggete bene gli articoli e non solo i titoli"

La crisi tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è stata un’invenzione del web. A chiarire la situazione è stata la stessa ex concorrente di Temptation Island sulle sue storie Instagram.

Il pettegolezzo era nato a causa di una lettera scritta da Ursula Bennardo e dedicata al compagno, nonché padre di Bianca, che nascerà il prossimo ottobre. In questo sfogo, affidato al settimanale DiPiù, la donna aveva raccontato di aver notato un cambiamento da parte di Sossio da quando è rimasta incinta.

“ Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori. Come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri ”, aveva scritto Ursula Bennardo nella lettera e il web era impazzito, diffondendo il dubbio che la coppia potesse essere in crisi in un momento così delicato.

Effettivamente sarebbe stato strano ma non impossibile, visto che la coppia ha vissuto numerosi alti e bassi: si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne (Trono Over) e poi sono entrati in crisi durante la disastrosa esperienza a Temptation Island nel 2018. Ma la separazione ha riacceso l’amore tra Ursula e Sossio, che hanno deciso di mettere al mondo un figlio.

Se solo i fan avessero dato peso alle parole iniziali della lettera, tutto questo chiacchiericcio non si sarebbe mai verificato. “ Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose ”, così si apriva il messaggio, indirizzato all’ex cavaliere di Uomini e Donne. Una completezza che poteva essere data solo dall’arrivo di un figlio.