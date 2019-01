Usa, modella si fa ritrarre a ventre nudo con la “borsa ostomica”

Il mondo della moda si spinge oltre. Scordatevi le donne "curvy" o quelle incinta che sfilano orgogliosamente con il loro pancione in bella vista. Ora, dopo che altre hanno messo in mostra il loro corpo mutilato, la modella americana Jearlean Taylor ha sfatato un altro tabù.

La Taylor, colpita da un tumore in tenerà età, ha deciso di farsi fotografare nuda senza nascondere più il segno di quella tremenda malattia: la borsa ostomica, ossia il sacchetto che raccoglie feci e urine di un organismo non in grado di metabolizzare. La modella, si legge sul Messaggero, ha sempre coltivato il sogno di fare l'indossatrice ma ha sempre celato "quel difetto" fino ad oggi. Una scelta intrapresa per aiutare tutte le donne e i pazienti che sono nella sua stessa condizione. La Taylor, originaria di Baltimora, oggi ha 51 anni e, nel corso della sua carriera, è stata fotografata su oltre trenta riviste di moda e il suo volto è apparso in vari cartelloni pubblicitari. Ora i suoi ammiratori hanno conosciuto anche il suo lato più nascosto: le due "borse" ostomiche.