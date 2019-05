In Usa scoppia la bomba: il padre di Khloé Kardashian è O.J. Simpson?

Mentre nel 1994 Robert Kardashian faceva l’impossibile col suo team legale per salvarlo dall’accusa di duplice omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e del suo nuovo compagno Ronald Lyle Goldman, O.J. Simpson avrebbe intrattenuto una bollente relazione proprio con la moglie di Kardashian, Kris Jenner.

Robert Kardashian e Simpson si erano già conosciuti nei primi anni Settanta, diventando buoni amici. Inizialmente Kardashian partecipò alla difesa di O.J. Simpson come assistente volontario del team di avvocati che si occupava della difesa del giocatore, ma fu poi promosso ad avvocato difensore dallo stesso Simpson che si fidava molto di lui al punto da pretendere che dichiarazioni, interrogatori e deposizioni si tenessere sempre a casa di Robert dove conosceva tutti di famiglia. In particolare sua moglie Kris Jenner.

Stando ai rumors che stanno scorrendo a fiumi in questi giorni negli Stai Uniti , i due si sarebbero dati parecchio da fare in lussuose vasche Jacuzzi al punto da concepire una figlia insieme. Si tratterebbe di Khloe Kardashian che non ha voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo e si è letteralmente barricata in casa, assediata dai paparazzi.

La potentissima matrona del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, star di “Keeping Up The Kardashians”, nega di aver mai fatto sesso con O.J., nonostante i dettagli che solo lui potrebbe conoscere e che ha diffuso in esclusiva al “New York Times”.

In ogni caso, se Khloe, umiliata, sceglie la fuga, chi è più di lei nell’occhio del ciclone, ossia sua madre Kris, 62enne, preferisce la ribalta e, dopo aver negato sorridendo di aver mai avuto contatti inappropriati con il cliente più famoso del suo defunto marito, in questi giorni si fa vedere felice ed elegante, in tailleur rosa shocking, con il suo fidanzato 38enne Corey Gamble al Gran Premio di Monaco.

La coppia sembra essere di buon umore mentre si gode la compagnia degli altri ospiti A-lister come loro, incurante dei pettegolezzi della stampa.



