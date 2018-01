Uso di droga all'Isola dei Famosi? Per chiarire ci si affiderà alla Var

Eva Hunger denuncia "l'uso di droga" all'Isola dei Famosi. E chiaramente si accede la polemica. Soprattutto su Francesco Monte, ex tronista di Maria, additato come consumatore.

Il caso

" Lui dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga nella trasmissione, ha fumato per tre giorni marijuana dentro la casa ", sostiene la Henger. Monte risponde: " Modera le parole, che se no ti porto in tribunale ". Il falò della polemica è oramai un incendio.

Canale 5 dal canto suo fa sapere che " nessuna volontà da parte del programma di distogliere l’attenzione dall’accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo ".

La Var