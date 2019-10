Fuga dalla royal family per Meghan Markle e il Principe Harry?

C’è un’indiscrezione che serpeggia in rete che è stata diffusa dall’aggiornatissimo Daily Mail. Secondo le ultime notizie, Meghan Markle e il Principe Harry stanno considerando l’idea di prendersi una pausa dalla vita di corte per dedicarsi, prima di tutto, alla crescita del piccolo Archie e alla salute della loro vita di coppia. Se tutto questo fosse vero: come reagirà la regina?

"Tempo per la famiglia, e tempo di riposo dai doveri reali – afferma una fonte anonima intervistata dal tabloid inglese -. Sia Harry che Meghan sentono il bisogno di ricariche le batterie dopo i giorni che hanno trasmesso in Sud Africa". Da quel che emerso pare che l’idea sia stata sostenuta dal principe e Meghan avrebbe accettato di buon grado il fatto di prendersi una vacanza da impegni, vita di corte e, soprattutto, da critiche feroci. "I duchi stanno pensando di ritirarsi per qualche tempo a Cape Town. Entrambi lo considerano un posto meraviglioso dove trascorrere una vacanza – continua la fonte -. Sarà difficile poter realizzare questa idea, dato che la Regina non sarà propensa ad accettare un compromesso di questo tipo".

Le indiscrezioni riportano che Harry e Meghan vorrebbero stare un po’ da soli e fuggire dallo sguardo indiscreto dei tabloid, soprattutto dopo che il principe ha iniziato una guerra senza esclusioni di colpi nei riguardi della stampa inglese. "Il primo Natale - si legge - lo trascorreranno a Sandringham, ma è nelle intenzioni da parte di Meghan di passare il ringraziamento con la madre Doria a Los Angeles. Si è sentita vulnerabile in questi ultimi periodi. Sente il bisogno dell’affetto materno".