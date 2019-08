Vacanze all’isola d'Elba per Vanessa Incontrada

Per Vanessa Incontrada le vacanze ancora non sono finite. La celebre attrice e presentatrice da tempo vive a Follonica, ma di recente ha trascorso una vacanza all’Isola d’Elba insieme al figlio. E come ha riportato "Gente", per la Incontrada non esiste relax. Il settimanale infatti ha fotografato la celebre attrice fra sport d’acqua, tuffi e bagni di sole. Cosa è saltato all’occhio? Il suo fisico mozzafiato.

Tutti siamo a conoscenza delle forme giunoniche di Vanessa Incontrada, come tutti hanno apprezzato i suoi lunghi capelli ramati e il sorriso contagiante. Nessuno però aveva mai visto la Incontrada fasciata in un costume intero bianco con un perfetto lato b in bella mostra. È senza trucco, ha i capelli raccolti in un semplice chignon, eppure il suo fascino è immutato. Schiva dai flash dei fotografi, è comunque molto attiva su i social, dove condivide con i fan i suoi momenti di relax e di svago. È una persona molto riservata, che cerca di sfuggire dai gossip e dalle polemiche che nascono (e che si sgonfiano) sul web, e proprio questa particolarità, ha reso tale Vanessa Incontrada.

"A Follonica sono protetta. Qui mi chiamano la Vane", aveva rivelato di recente in un’intervista. L’attrice infatti vive in Toscana da molto tempo, ma ha preso comunque il largo per le coste dell’isola d’Elba insieme al figlio. Ha deciso di vivere lontano dalla città per coltivare l’amore per il mare e per la sua famiglia.