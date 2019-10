Vacanze fiorentine per Nicole Kidman e Keith Urban

Le celebrità di Hollywood amano Firenze. La prova? Le visite al capoluogo toscano, in poco meno di due giorni, di due dive americane del calibro di Nicole Kidman e Kylie Minogue. La presenza a Firenze della cantante e dell'attrice australiana è stata svelata da alcune fotografie scattate all'interno degli Uffizi. Se la visita culturale di Kylie Minogue è durata poche ore, giusto il tempo del tour privato al museo fiorentino, l'arrivo in città dell'attrice Nicole Kidman è stato più duraturo. L'ex moglie di Tom Cruise ha, infatti, deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Toscana insieme al marito, Keith Urban.

Sabato mattina Nicole Kidman è arrivata agli Uffizi in compagnia del marito, il cantautore country rock Keith Urban. L'attrice è apparsa in splendida con jeans skinny, giacca nera, mocassino lucido e cappello a falde larghe. Ad accogliere la coppia è stato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha condotto la guida istituzionale alla Galleria fiorentina. Come riporta l'ufficio stampa degli Uffizi, Kidman e marito hanno visitato la sala principale per poi dirigersi alla Galleria dell’Accademia, il museo più famoso e più visitato del capoluogo toscano, detto anche il Museo di Michelangelo, perché espone il maggior numero di statue del celebre artista rinascimentale. Il tour è stato infine immortalato in uno scatto della coppia con il direttore proprio all'interno delle sale degli Uffizi. L'attrice ha poi proseguito il giro cittadino tra boutique e ristoranti. Il marito Keith Urban ha postato sui suoi profili social due foto che testimoniano la loro presenza a Firenze, inneggiando alla bellezza della città toscana.