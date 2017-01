Vacanze salate per Iannone: "In Svizzera ha pagato per Belen e tutta la sua famiglia"

Dopo gli ultimi rumors su un possibile ritorno con Stefano De Martino, Belen Rodriguez toglie ogni dubbio pubblicando su Instagram alcune foto con il suo fidanzato Andrea Iannone.

Il pilota di MotoGp ha rapito il cuore della bella argentina e lei a più riprese lo ha confessato. Nelle ultime settimane, però, si parlava di un clima di tensione fra i due che li aveva portati a stare lontani durante le feste. A smontare le false dicerie, ci ha pensato la rubrica Mondo Neews di Novella 2000 che una volta per tutte spiega come stanno veramente le cose.

Carlo Mondonico, per il settimanale, svela un retroscena davvero interessante. Oltre a mostrare che Belen e Iannone hanno passato insieme le vacanze in Svizzera, nella rubrica parla anche del prezzo di queste vacanze così tanto chiacchierate. "Andrea lannone ha trascorso le vacanze natalizie a Verbier, in Svizzera, in compagnia della fidanzata Belen Rodriguez - si legge sulla rubrica Mondo News -. I due però non erano soli, perché con loro c'era Santiago, il figlio avuto dall'argentina con Stefano De Martino, e tutto il 'Clan Rodriguez'. Vale a dire il papà Gustavo, mamma Veronica, lo sorella Cecilia, il fratello Jeremias e varie amiche e collaboratrici. Insomma, lo solita vacanza di gruppo, come quella già vista quest'estate a Ibiza, e anche questa volta pare che il conto l'abbia saldato lannone".

Insomma, secondo il settimanale, ancora una volta Andrea Iannone si sarebbe preso carico del conto di tutta la famiglia Rodriguez. " Una bella cifra - continua - visto che il 'Clan non si è fatto mancare nulla tra escursioni in alta quota, e pranzi e cena in rifugi esclusivi. Chissà, forse, Andrea a voluto così festeggiare la sua nuova avventura con la Suzuki, lo moto con cui gareggerà in MotoGp il prossimo anno al posto della Ducati. Alcuni suoi colleghi raccontano che quello firmato da lannone con la casa giapponese è un super contratto, pare a sei zeri, come soltanto i numeri uno riescono ad avere. E lui in fondo lo è, e non solo in pista. Oggi nello sport contano sì i risultati, ma anche l’immagine. E da quando Andrea sta con Belen è senza dubbio uno degli sportivi più amati ".

Ancora una volta Andrea Iannone, quindi, si sarebbe messo sulle spalle le spese della famiglia Rodriguez. Ma si sa, per amore si fa questo e altro.