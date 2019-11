Valentina Dallari annulla una serata, ma l’organizzatore accusa: "Ha rubato i soldi ed è scappata"

Il 2 novembre scorso, Valentina Dallari era attesa in un locale della provincia de L’Aquila per una serata, ma la dj ha annullato l’evento a causa di una "situazione greve” venutasi a creare e che l’ha spinta a rinunciare al lavoro. Sui social, però, l’organizzatore ha lanciato una pesante accusa nei confronti della ex tronista di Uomini e Donne.

“ Ragazzi, buongiorno! Sto tornando adesso, mi sto facendo altre cinque ore di macchina, perché ieri avevo una data prestabilita già in questo posto in Abruzzo e che, purtroppo, non è potuta esserci perché ci sono stati dei grandissimi, enormi, problemi – ha spiegato Valentina Dallari ai suoi fan tramite Instagram story - . Sono arrivata e hotel, location, non erano quelli prestabiliti dal contratto. Mi sono trovata in una situazione abbastanza greve in cui non si poteva assolutamente lavorare, almeno io non sono abituata a lavorare così. È stato brutto, mi dispiace per chi mi stava aspettando, ma purtroppo non è stata colpa mia. Queste cose capitano, ma non volevo capitasse a me ”.

Con queste dichiarazioni, dunque, Valentina ha motivato l’annullamento della serata in Abruzzo ma, sempre tramite social, è arrivata la replica dell’organizzatore che ha tacciato la Dallari e il suo driver di essere scappati con i soldi. Sulle Instagram story di Ivan Iacutone, dunque, è stata raccontata la sua versione dei fatti: secondo quest’ultimo, Valentina si sarebbe presentata presso l’hotel prestabilito e “messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto come accordato”.

“ Dopo mezz’ora ha voluto cambiare hotel nel quale alloggiare, che è stato prenotato e pagato, per farla contenta. Nel secondo hotel non si è mai presentata – ha continuato a scrivere sui social Iacutone - . Ha rubato tutti i soldi, compreso il pagamento del secondo albergo ed è scappata via insieme all’altro impostore [...], suo driver, non effettuando la prestazione artistica ”.

L’organizzatore dell’evento annullato da Dallari in Abruzzo, inoltre, ha aggiunto che la questione è stata affidata a dei legali. Lei, per il momento, ha deciso di non replicare alle accuse. Mentre in queste ore, ha riportare la notizia è stata Deinarina che tramite i social ha usato pesanti parole nei confronti del'ex tronista di Uomini e Donne.