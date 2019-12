Valentina Dallari si scopre buonista: "Babbo Natale, fai emigrare Salvini"

Mancano pochi giorni alla vigilia di Natale e c'è chi, intanto, ha già scritto a Babbo Natale per chiedergli qualcosa in dono, come Valentina Dallari. L'ex tronista di Uomini e donne, nata a Bologna e classe 1993, ha, infatti, espresso un desiderio (tutto suo) attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

“Caro Babbo Natale - si legge tra le parole riportate nella lettera che Valentina ha scritto in vista dell'attesa notte dei regali (e delle elezioni regionali in Emilia Romagna) -, quest’anno non ti chiederò grandi doni, non ho grandi richieste, perché in verità sono anche abbastanza a posto così". Nel messaggio natalizio in questione, poi, però, la Dallari ci ripensa e avanza la sua richiesta a Babbo Natale: "In realtà, però, ne ho una che potrebbe essere a favore di tutta l’umanità, di tutto il popolo italiano: potresti far emigrare Salvini? Ma lontano lontano, per favore?!?”.

Le parole riportate nell'ultimo messaggio social condiviso dall'ex tronista di Uomini e Donne ora dividono l'opinione del web. Poche ore fa il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alle parole "affettuose" della Dallari riportando anche una emoticon tutta sorridente. "Un abbraccio, Valentina- ha scritto Matteo Salvini nella descrizione del suo post condiviso oggi -. Se questo è il tuo unico 'desiderio', temo che Babbo Natale non ti accontenterà" .

Salvini, quindi, ha fatto sapere a Valentina e a tutti gli odiatori seriali che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Italia. E sotto il post condiviso in rete dall'ex ministro dell'Interno, sono giunti molteplici commenti. "Poteva chiedere a babbo Natale di portarle un po' di cervello, visto che è senza", ha così silurato qualcuno la Dallari. "Sete di fama... - si legge nel commento condiviso da un'altra utente, che accusa l'ex tronista di essere alla ricerca di mera visibilità- per far parlare di sé ha trovato la strada giusta; presto sarà in qualche altra trasmissione, visto che non se la caga nessuno... se non leggevo l’articolo non sapevo neanche chi fosse!!!". "Fai tanto la buonista - è infine un altro commento critico, giunto sul conto di Valentina Dallari-. Comincia a dare l'esempio tu... ce ne sono tante in strada di persone di colore, prendine 2, portale a casa tua e facci vedere il buon esempio che dai. E poi puoi parlare...".