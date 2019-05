Valentina Dallari in giuria a All Together Now. È rinata dopo l'anoressia

Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e donne, è tornata in tv, come giudice di All Together Now su Canale 5. Nella puntata di ieri era piena di energie e in splendida forma, fasciata da un abito a fantasia scozzese, che metteva in risalto la sua sensualità. Questa immagine è la prova che la 25enne è riuscita a riprendere la vita in mano e a sconfiggere la sua lotta contro l’anoressia.

Solo un anno fa Valentina Dallari pesava meno di 40 kilogrammi, ma credeva di stare bene. Era finita in questo baratro, perché “incantata” dalla magrezza di alcune influencer. “ Seguivo soprattutto Chiara Biasi. Vedevo quelle sue spalle spigolose e pensavo che piacessero di più ai follower. Avrei ammazzato per avere quel fisico ”, ha confessato la ex tronista a Le Iene. Ma la Biasi ha una costituzione esile, mentre Valentina Dallari era costretta a sottoporsi a diete molto ferree. La situazione le è sfuggita di mano: stava “ammazzando” solo se stessa. Allora è stata costretta a un ricovero in una clinica specializzata per la cura dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare).

Un lungo percorso dal quale è uscita più forte di prima. E grazie alla sua esperienza di deejay, è approdata sul piccolo schermo, nella giuria della trasmissione canora di Canale 5. “ Ragazzi grazie. Mi state mandando un sacco di messaggi per dirmi che mi state seguendo su All Together Now. Mi state facendo una marea di complimenti. Non so che dirvi, siete il top del top. Love you ”, ha detto Valentina Dallari nelle sue storie Instagram.



Un esempio per tutte le persone che, come lei, stanno affrontando la malattia. Ogni anno in Italia si stimano 8-9 nuovi casi di anoressia nervosa tra le donne, e fra 0,02 e 1,4 nuovi casi tra gli uomini, su un totale di 100.000 persone.