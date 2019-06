Valentina Fradegrada, lato b mozzafiato su Instagram

E' una Valentina Fradegrada super hot e vertiginosamente sexy negli scatti hot postati sui social in questi ultimi giorni. La modella e ambassador di Fashion Nova ha condiviso con i suoi follower una serie di foto dall'alto tasso erotico che sono piaciute veramente tanto.

Valentina Fradegrada, scatto sexy alle spalle del fidanzato

In camera da letto col suo attuale fidanzato, la giovane influencer ha approfittato della distrazione del compagno per fotografarsi il lato b e pubblicarlo sul proprio profilo ufficiale, per la gioia di quasi due milioni di follower, che quotidianamente la seguono su Instagram.

Costume striminzito e smartphone a portata di mano per scattare il più possibile. Il lato b è ben allenato e magnetico agli occhi dei tanti fan che frequentano il profilo della modella. I complimenti e gli apprezzamenti sotto le foto si sprecano. Valentina Fradegrada sa come essere provocante, giocando con le sue curve mozzafiato.

Servito su un piatto d'argento il "dispetto social" al fidanzato, nella foto girato di schiena e incurante delle pose ammiccanti di Valentina, la cui didascalia è un messaggio chiaro che chiede attenzione: "Trying to get his attention likeeee? Hey boy".

