Valentina Nappi: "Se Salvini è cristiano io sono vergine"

Valentina Nappi non perde l'occasione per dimostrare tutta l'antipatia che nutre nei confronti di Matteo Salvini. Stavolta, con un tweet, se ne esce con una battuta delle sue. Qualcuno riderà, altri si arrabbieranno. Comunque vada lei ha centrato il risultato: far parlare di sé, sempre e comunque. Non c'è cosa peggiore, infatti, che finire nel dimenticatoio. E che si parli di lei non solo per il lavoro che fa (la pornostar) è tanto di guadagnato.

Ma vediamo cosa ha detto stavolta la Nappi. Anzi, cosa ha scritto. "Se Salvini è cristiano io sono vergine". Sette parole in tutto per sottolineare un concetto che le sta a cuore: Salvini non è cristiano. "Volete la prova?" sembra chiedere lei. Se lo è allora io sono vergine (ma direste mai che una pornostar è vergine?). Quindi la risposta sottintesa suggerita dalla Nappi è che Salvini è tutto meno che cristiano.

Il tweet viene rilanciato più di 1400 volte e riceve 7290 "cuoricini". Moltissimi i commenti: c'è chi le fa i complimenti, chi applaude, chi fa battute (alcune irripetibili). E chi esagera scrivendole: "Sei una suora a confronto".