Valentina sbotta contro il Grande Fratello: "Basta, ora spacco tutto!"

Nel corso del daytime settimanale del Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, i telespettatori hanno assistito ad un momento di tensione vissuto dalla gieffina Valentina Vignali.

La web influencer ha infatti sbottato ad alta voce e con un tono intimidatorio, lamentando la playlist dei brani imposta dalla produzione del Gf16 come sottofondo musicale del gioco della casa più spiata d'Italia.



Valentina Vignali contro la musica imposta al Grande Fratello 16

"Basta, non ce la faccio più. Se non cambiate spacco tutto!" ha esclamato, utilizzando un tono di voce piuttosto alto.

Eppure il Grande Fratello aveva fatto suonare nel daytime successi come “Se bruciasse la città” o “Sono bugiarda”, canzoni, che seppur datate e risalenti agli anni Sessanta e Settanta, hanno indubbiamente fatto la storia della musica italiana.

La più intollerante alla musica selezionata dal Grande Fratello per i telespettatori del reality show sembra essere proprio l'influencer Vignali, la quale ha chiesto più volte agli autori del Gf di optare per dei brani musicali diversi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?