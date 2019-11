Valentina Del Vecchio è l'arma segreta di Ignazio Abate

Ignazio Abate è rimasto senza squadra dopo lo svincolo estivo dal Milan dopo dieci anni in cui ha messo insieme 306 presenze e tre reti al suo attivo mettendo in bacheca uno scudetto e due Supercoppe Italiane. Il 33enne di Sant'Agate de' Goti è figli d'arte dato che il padre Beniamino fu portiere, tra l'altro anche dell'Inter, mentre dal 2004 è preparatore dei portieri del Milan, della prima squadra dal 2004 al 2008 e della Primavera dal 2009 ad oggi.

Abate nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie tra cui quelle di Napoli, Modena, Piacenza, Torino ed Empoli. Dopo 16 anni consecutivi tra Serie A, 13 anni, B per due anni e serie C per un anno è ora rimasto libero sul mercato di potersi accordare con chi vuole ma per ora non ha trovato ancora un accordo con nessun club italiano o straniero. Abate è sempre stato un calciatore silenzioso e anche della sua vita privata si sta lo stretto necessario.

Il classe '86 è pronto a tornare in campo e qualche giorno fa ospite di Sky Sport è tornato a parlare del suo Milan, del brutto momento vissuto dalla squadra rossonera e del possibile ingaggio di Ibrahimovic: "Per il Milan quella contro il Napoli sarà una gara delicatissima, la classifica piange, i ragazzi di Pioli per me non avvertono ancora il pericolo. Sarà una partita molto difficile che si giocherà a livello mentale. Il ciclo del Milan si è esaurito nel 2012, il gruppo storico è stato rinnovato. Quel gruppo era formato da campioni che avevano vinto di tutto e di più, dispiace siano passati tanti anni da quella vittoria. Speriamo di rivedere presto altre immagini di questo tipo. Ibra? Può giocare in qualsiasi squadra ma al Milan farebbe davvero comodo perché ha difficoltà in fase realizzativa. E' un uomo spogliatoio, innalzerebbe il livello di tutti. Ha un carisma fuori dal normale, se perde una partita in allenamento ribalta tutto. Servirebbe molto".

Ignazio per ora fa l'opinionista quando lo chiamano in qualche trasmissione sportiva e si gode la sua bella famiglia e la moglie Valentina Del Vecchio, sposata nel 2015. La coppia ha tre figli maschi: Matteo, Andrea e Benjamin. La compagna dell'ormai ex difensore del Milan ha un discreto seguito sui social network dato che vanto poco più di 22.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono prevalentemente in ambiti della sua vita quotidiana.



