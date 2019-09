Valentina Vignali denuncia i bulli da tastiera: "Non ho parlato del cancro per scaramanzia"

Dopo essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Valentina Vignali è tornata in tv per sensibilizzare sulla lotta al bullismo in rete. Rimasta vittima dell'odio covato nei suoi riguardi dai "leoni da tastiera", l'ex gieffina Valentina ha voluto spiegare il motivo per il quale si è spinta a rivelare la sua malattia, solo dopo averla superata e non durante le cure.

In un intervento a Storie italiane, il talk-show condotto da Eleonora Daniele e trasmesso su Rai 1, l'influencer Vignali si è infatti raccontata a ruota libera, lanciando indirettamente un messaggio agli "odiatori", circa il tumore maligno che l'ha colpita alla tiroide: "Io ho deciso di parlarne quando la situazione era risolta. Penso che dare un esempio sull'avercela fatta è importante. Non ne ho parlato durante per scaramanzia... Mi ero chiusa su me stessa. Avevo paura, su internet c'è anarchia. Tutte le persone si sentono in diritto di dire quello che pensano. Leggo tante cattiverie. Molte persone vivono internet come una bolla di sapone, non come la realtà".

Valentina Vignali denuncia gli hater a Storie Italiane

L'ex concorrente del Grande Fratello, la quale è divenuta autrice del libro autobiografico Forti come noi, ha confidato a Storie Italiane di essere giunta alla scelta di denunciare il cyberbullismo: "Capisco quello che hanno subito Emma Marrone e Nadia Toffa... è una cosa allucinante. Sono quasi tutti profili falsi, senza foto. Io denuncio, però. Vado alla polizia postale. Io ho un carattere molto forte. Ho le spalle molto larghe".