La Vignali nuda nella vasca. Bufera in rete: "Quella dentro la casa chi era?"

Valentina Vignali ha da poco concluso la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello 16 ed è tornata alla sua routine quotidiana. Dopo i due mesi di assenza forzata dai social dovuti al reality di Canale5, l'ex giocatrice di basket ha ricominciato a pubblicare immagini sexy riprendendo la sua attività di influencer.

Tra le immagini pubblicate di recente spicca uno scatto di Valentina Vignali completamente nuda nella vasca da bagno, coperta solamente dalla schiuma nei punti giusti. L'immagine non sembrerebbe essere recentissimo ma è una bella foto artistica per nulla volgare, che però non è piaciuta ai follower della Vignali su Instagram. L'accusa mossa con maggiore frequenza è quella di modificare eccessivamente gli scatti, in virtù di quanto la Vignali ha mostrato nella casa del GF. “ Cioè di nuovo le foto modificate???ahhaahhah ”, scrive un ragazzo, a cui fanno eco anche altri: “ Si ma sei tu veramente???? Foto molto corretta !!! ”, “ Quella dentro la casa chi era ”, scrive un utente sottintendendo la diversità di fisico di Valentina Vignali rispetto alla casa.

Come da lei stessa dichiarato, durante la “reclusione” nella casa del Grande Fratello l'assenza di attività fisica e l'alimentazione scorretta l'hanno portata a ingrassare di qualche kg, ammorbidendo le sue forme. Nulla di eccessivo, si intente, soprattutto visto che Valentina Vignali dall'alto del suo metro e ottanta di altezza può vantare un fisico statuario che qualche kg in più non rende certo peggiore, anzi. Purtroppo nel web è stata vittima di pesanti commenti di bodyshaming a cui ha sempre risposto con eleganza e intelligenza, soprattutto dopo l'uscita dal Grande Fratello. Ovviamente, non mancano i commenti positivi all'immagine condivisa, con tantissimi utenti che ne apprezzano la sensualità e che vorrebbero trascorrere del tempo con lei.