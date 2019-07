Valentina Vignali sbotta contro gli haters: “Cervelli bacati dormite sereni...”

Accusata a più riprese di utilizzare Photoshop per ritoccare le sue foto, Valentina Vignali ha deciso di dedicare un lungo post agli haters che, da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello con qualche chilo in più a causa della sedentarietà a cui lei, nota sportiva, è stata costretta per mesi, non fanno che attaccarla in perfetto body shaming.

La cestista originaria di Rimini ha pensato di rispondere con i fatti, pubblicando un video in cui si mostra in costume da bagno, con la caption che i video, a differenza delle foto, non si photoshoppano, quindi quello che si vede nella breve clip è il suo fisico reale e ben lungi da essere quello di un’obesa come gli hater vogliono farlo passare.

Nel lungo post di accompagnamento al video, Valentina Vignali esordisce così: “ Date le recenti e molteplici polemiche tipo: “Eh ti photoshoppi, sei sempre stata una ciccia me*da obesa”, “Eh le cosce grosse”, “Eh la cellulite satanica” ecc ecc, volevo semplicemente ribadirvi che non ho photoschoppato proprio nu ca**o ma dopo il Grande Fratello la mia bilancia segnava un umile +12, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato ”.