Valeria Marini attaccata sulla mancata maternità: "Le parole hanno un peso"

Il successo di Valeria Marini sui social non accenna ad arrestarsi sin dalla partecipazione della showgirl alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. L'ex gieffina nelle ultime ore è tornata al centro del gossip, per aver pubblicato un nuovo scatto sexy sul suo profilo Instagram. Un'immagine da molti ritenuta osé, che è stata fortemente criticata dagli hater della showgirl con parole al vetriolo, alcune delle quali hanno indignato la stessa Marini. Tra le ultime critiche al veleno giunte alla vip, si legge: "Comunque dici ai tuoi collaboratori di usare un po' meglio photoshop. Troppo strana la tetta". E ancora: "Valeria quando morirai, dove ti getteremo? #plastic".

L'ultimo post condiviso da Valeria Marini contiene uno scatto che la immortala mentre è stesa a letto completamente nuda. E a corredo del suo ultimo scatto audace, l'ex gieffina ha scritto il seguente messaggio: "Dreams come true", ovvero "I sogni diventano realtà".

Valeria Marini e la mancata maternità

Da tempo l'ex primadonna del Bagaglino sogna di avere un figlio e proprio sulla maternità mai raggiunta la showgirl è stata presa di mira da un utente. "Ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!", è il messaggio riportato dall'hater sotto l'ultimo post di Valeria Marini. Ma la showgirl non ha esitato a ribattere: "Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino".