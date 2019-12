Valeria Marini dice addio alla sua bionda chioma?

Grande sorpresa per i telespettatori de “La Repubblica delle Donne” presentato da Piero Chiambretti. Durante la puntata, tantissimi gli ospiti tra cui Valeria Marini, invitata a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale “La Presidente”. Sul palco ad attenderla oltre che a Piero Chiambretti, anche Alfonso Signorini arrivato con il suo inseparabile gatto. Sarà proprio Signorini il prossimo presentatore del "Grande Fratello Vip" in onda dal 7 gennaio su Canale5.

Valeria arriva, ma nessuno la riconosce pensando si tratti di uno scherzo di Chiambretti, abituato a far salire sul palco personaggi mascherati o sosia. Invece quella donna con un castissimo vestito nero accollato, tacchi a spillo e soprattutto capigliatura bruna e corta è proprio lei, la Valeria Nazionale.

Nello stupore generale saluta tutti sedendosi. “La vedo strana stasera”, le dice Chiambretti. “ Questo è il bello della televisione -risponde lei ridendo - puoi trasformarti come vuoi ". Ed in effetti questa trasformazione è veramente notevole. Su di lei neanche l’ombra di una paillettes, di un lustrino, o di un fermaglio dorato tra i capelli.

Gli inseparabili sandali indossati anche a meno venti gradi sono stati sostituiti da un paio di décolleté nere. Ma soprattutto i capelli biondi lunghi e mossi sono stati trasformati in un morbido caschetto scuro. Solo il trucco è rimasto lo stesso, perché anche il corpo pieno di curve a cui Valeria ci ha sempre abituato, stretto nell’elegante tubino nero la fa apparire minimale. Si parla del suo spettacolo teatrale scritto da Pingitore e in scena al Salone Margherita . Questa divertente pièce teatrale che la vede nei panni della prossima “Presidente della Repubblica italiana” e che sta ottenendo un grande successo.

Così come si spera abbia un grande successo il prossimo GFVip, di cui Signorini porta un’anticipazione: la copertina con la prima concorrente del reality, la supersexy Rita Rusic. Tutti sanno che tra lei e la Marini e la Rusic, non scorre buon sangue, tanto che proprio Alfonso Signorini chiede a Valeria cosa ne pensa di questa partecipazione aggiungendo: “Visto che non è che andate proprio d’accordo”.

“Non è vero -dice Valeria diventa improvvisamente seria -. Io sono sempre stata gentile anche se a volte ci sono stati dei giudizi non proprio… Ma le persone a volte vogliono farsi pubblicità con il mio nome. Detto questo secondo me fare un reality come ho fatto io sollevando le sorti del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi e Alfonso, è qualcosa a parte. Poi bisogna vedere se tu piaci al pubblico ”.

Una critica positiva che però ha il sapore stano. Ma, lasciando da parte il gossip la domanda che viene spontanea è se davvero Valeria abbia cambiato totalmente la sua immagine o quella che indossa è soltanto una parrucca. Noi optiamo più per la seconda ipotesi anche se, questo nuovo look non è davvero niente male e più che ad una "Presidentessa" la fa somigliare ad una “First Lady”.