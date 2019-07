Valeria Marini nuda nella vasca da bagno: “Sei stellare”

Dopo il bagno nella Fontana di Trevi che le è costato caro, Valeria Marini non smette di sorprendere i suoi fan su Instagram e, con like e commenti alla mano, l’ultimo scatto è stato un vero e proprio successo.

Sul profilo Instagram della Marini, infatti, è apparso un video tanto divertente quanto hot. Per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo Me Gusta, Valeria ha voluto girare un video molto breve in cui la vediamo immersa in una vasca in cui si mostra completamente senza veli. Unico elemento a coprire le sue curve giunoniche sono le bolle di sapone. Insomma, a 52 anni sfoggia un fisico invidiabile e delle curve perfette, cosa che i fan hanno senza dubbio apprezzato.

Da parte loro, i follower non hanno potuto far altro che ammirare la sua bellezza, ricoprendola di complimenti. “Bella bambolona” , “Sei splendida” , “Stellare” e “Incantevole” sono alcuni dei commenti nello spazio in fondo al post. Ovviamente c’è stato anche chi ci è andato più pesante: “A Valeria, faccela vede” .

Tuttavia, il commento più frequente è stata la richiesta di un bacio stellare da parte di Valeria. Lei, davanti alle richieste dei suoi milioni di follower, non si è tirata indietro e li ha accontentati rispondendo a tantissimi utenti in questo modo: “Baci stellari!” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?