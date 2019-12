Scontro in tv tra la Marini e Antonella Elia: "Mi fai ridere!"

Lo scorso mercoledì 18 dicembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Cr4 - la Repubblica delle donne, format condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. Nello studo della nota trasmissione sono apparse la ministra -nonché neo gieffina confermata nel cast del Gf Vip 4 in arrivo- Antonella Elia, e l'ormai ex concorrente del Gf Vip, Valeria Marini. Quest'ultima ha silurato in diretta televisiva la neo gieffina, circa l'attacco mediatico che era stato lanciato di recente dalla stessa Elia all'influencer Taylor Mega e la sorella di quest'ultima, Jade.

Poco prima che le due showgirl si dessero battaglia in diretta tv, il conduttore ha chiesto alla Elia di spiegare cosa significasse per lei l'appellativo "mignotta", affibbiato indirettamente alle giovani Taylor e Jade. E la risposta della Elia non si è fatta attendere: “Io come mign**a mi riferisco ad una tipologia di donna specifica. Una che usa il copro male, per una seduzione bieca, libidinosa, zozza. Io che sono una bacchettona, sono contraria ad espormi così”. E, in merito alla querelle mediatica che da giorni vede tra loro contrapporsi la Elia, Taylor e la sorella, è intervenuta a Cr4 anche Valeria Marini, silurando -non troppo velatamente- la neo gieffina in studio: “Io mi sono fatta un’idea. Una donna non deve dare della mign**ta ad un’altra donna in pubblico. C’è modo è modo. Ti ho trovata anche ironica, ma troppo aggressiva. Anche se c’erano degli spunti, perché non puoi fare un calendario senza veli per la violenza sulle donne. Piero ha costruito un programma meraviglioso per le donne. La trasmissione però viene rovinata dalle chiacchiere, le discussioni, i gossip, tutte queste cose che sono successe”.

Alle dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffina Marini, la futura gieffina ha reagito ridendo in faccia all'ex gieffina. Un gesto quest'ultimo, che la "stellare" Valeria non ha proprio mandato giù, tanto da controreplicare alla ministra così: “Ma è inutile che ridi. A me fa ridere tu. Mi fa ridere come parli te, mi fa ridere!”.

L'attacco sferrato da Antonella Elia alle "mignotte"

In una recente puntata di Cr4- la Repubblica delle donne, Antonella Elia aveva fortemente contestato all'influencer Taylor Mega e la sorella Jade la continua ostentazione dell'avvenenza fisica e della propria sessualità. “Mi sento di fare la vecchia bacchettona -aveva così silurato le cosiddette "mignotte" , Antonella, a Cr4-, perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me non interessa vedere il vostro cu** e le vostre tet**. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mignotte”. E al siluro della Elia, era seguita la replica di Taylor Mega: “ Questo è stato un commento molto populista. E’ il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne”.

