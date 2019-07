Valerio Staffelli celebra le nozze d'argento: "Un calciatore si era invaghito di mia moglie"

Un inviato storico di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, festeggia i suoi 25 anni di matrimonio. E per l'occasione, Valerio Staffelli ha scelto di concedersi ad un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi.

"Non mi sono mai accorto del tempo trascorso - ha così esordito nel corso della sua romantica intervista, Staffelli, parlando al giornale diretto da Alfonso Signorini -. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno, ma molto di più". Queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni riportate dal celebre volto di Canale 5 sulla moglie Matilde Zarcone, dalla quale ha avuto i due figli Rebecca e Riccardo, suggellando così le loro nozze d'argento.

Ma non poteva mancare un pettegolezzo sull'inizio della loro lunga storia d'amore. "Un mio amico calciatore si era invaghito di lei e poiché Matilde abitava sul mio percorso per arrivare in centro a Milano, lui mi chiedeva ‘Passi a prenderla per favore?’- ha aggiunto Staffelli-. Lei era bellissima, ma serissima, molto chiusa, quasi brusca. E io dicevo: ‘Perché devo andare a prenderla? Non ride mai’. Invece, piano piano lei si è aperta con me e ci siamo innamorati. Così il mio amico è rimasto a bocca asciutta”. Chi era il calciatore infuatuato della Zarcone? "Nicola Berti, quando ci raccontiamo questi aneddoti ridiamo ancora".