Vany C. ecco il pop leggero che va sotto l'ombrellone

Riccardo Castrichini

Selfie, Instagram e gonfiabili colorati, sono questi gli elementi che negli ultimi anni hanno contraddistinto l'estate italiana. Da qui è partita Vany C., nome d'arte di Vanessa Caramma, per il suo ultimo singolo, Biondo. Un racconto spensierato nel quale la cantante porta il suo punto di vista sul modo in cui i ragazzi di oggi trascorrano la bella stagione, tra spiagge e club. Siamo nel mondo del pop più puro, quello delle canzoni da ombrellone che all'inizio non piacciono a nessuno, ma che poi vengono canticchiate da tutti. Sonorità elettroniche, ritmo energico e un testo che alterna italiano e spagnolo. Ad accompagnare il brano c'è un video per la regia di Ettore Squillace, che per colori e atmosfere ricorda molto quelle degli Aqua in Barbie Girl. Vany C. ha iniziato a scrivere canzoni a soli 8 anni, poi tanto studio ed esperienza sul campo. È stata Sandy nel musical Grease di Antonella Arancio, si è esibita per anni in giro per il mondo sulle navi da crociera e, recentemente, ha collaborato con il maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d'orchestra Rai e Mediaset. Con il singolo Biondo si candida ad essere una delle protagoniste dell'estate 2019.