Vasco Rossi dice no: "I politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni"

Vasco Rossi non ci sta. Il rocker di Zocca bacchetta i politici italiani durante questa crisi di governo. La loro colpa? Utilizzare le canzoni del Blasco per gli slogan. Una scelta che il Vasco non condivide e che lo ha portato a esprimere pubblicamente il suo dissenso.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso in Vasco Rossi è stato un video condiviso dall'esponente del MoVimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. Il senatore e giornalista ha deciso di esprimere su Facebook la sua opinione sul voto di domani sulla piattaforma Rousseau: “ Domani si vota su Rousseau e sento già l'eco di una canzone che parte da lontano e dice 'c'è chi dice no, io non ci sonò. Io su Rousseau dico no, io non mi muovo. ” Per accompagnare le sue parole, il senatore ha scelto proprio la celeberrima canzone di Vasco Rossi come sottofondo.

Il video di Gianluigi Paragone ha presto fatto il giro del web, diventando virale. Inevitabilmente è arrivato alle orecchie di Vasco Rossi, che dopo poche ore dalla sua pubblicazione, ha deciso di intervenire per chiarire il proprio punto di vista.