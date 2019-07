Vasco Rossi rivela: “La mia prossima canzone potrebbe essere l’ultima”

“ Non ho altri interessi. La musica è sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano ”. Così Vasco Rossi rivela ai suoi followers sui social che la canzone che pubblicherà a settembre potrebbe davvero essere l’ultima della sua lunga carriera.

In una serie di post su Instagram, il rocker di Zocca ha anticipato alcuni estratti di Non Stop – Le mie emozioni da Modena Park a qui, il suo nuovo libro scritto insieme al giornalista Michele Monina ed edito da Mondadori. Tra le pagine del suo memoir, il cantante conferma quello che ha rivelato già qualche tempo fa: il suo prossimo brano chiuderà un’epoca.

Vasco Rossi: “Prossima canzone è il riassunto della mia vita”

“ Oggi – scrive Vasco – ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: ‘Questa è la mia ultima canzone’, perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima ”.

“ La mia ultima canzone – aggiunge Rossi in un post successivo – è il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà ”.