"Ma non dovevi fare la spesa?", "Attiro la tua attenzione": botta e risposta fra Matri e la Nargi

Se l'obiettivo della splendida Federica Nargi era quello di aggiungere un po’ di pepe alla sua relazione con il calciatore Alessandro Matri, allora sembra esserci riuscita in pieno, scatenando la gelosia del compagno che, alla vista di una sua foto molto sexy postata su Instagram, è rimasto di stucco, al punto da intervenire lui stesso tra gli audaci commenti dei follower dell’ex velina. Seduta su una sedia con tanto di culotte in pelle nera e sexy autoreggenti, mentre la camicetta a pois trasparente lasciava intravedere le forme sottostanti, l’immagine ha subito fatto il botto su Instagram, con una pioggia di visualizzazioni e tanti commenti e complimenti a dir poco audaci all’indirizzo della Nargi.

Si tratta, infatti, di una sponsorizzazione per una nota azienda specializzata proprio in collant, dai più casual a quelli super sexy da boudoir, come quelli sfoggiati dalla showgirl nella foto. Come anche nella vita, facendo il calciatore, Alessandro Matri, dopo aver visto la sua dolce metà posare super hot su Instagram, ha deciso di intervenire a gamba tesa tra i commenti, mostrando di saper dosare gelosia e ironia. "Ma fammi capire – ha scritto il calciatore - mi dici vado a far la spesa e posti le foto su Instagram e io a casa con le bimbe? " E non poteva avere reazione migliore dato che dal giorno in cui l'ha conosciuta, nel 2009 in discoteca, sapeva di stare con una delle donne più ammirate d’Italia per la sua bellezza e simpatia.

Diventata famosa grazie al programma di Antonio Ricci, " Striscia la Notizia ", dove è stata una delle veline più amate dal grande pubblico, condividendo il celebre bancone con la moglie di Bobo Vieri, la biondissima Costanza Caracciolo per più di 800 puntate di fila, Federica Nargi continua a lavorare con successo nel mondo dello spettacolo e della moda, dove è una delle modelle più richieste dai brand per via dei suoi lineamenti delicati e la sua bellezza calda e mediterranea. Come pretendere quindi che ogni tanto la bella compagna non sia al centro dell’attenzione mediatica per via del suo innegabile fascino?

Alessandro Matri, quando ha deciso di metter sù casa con Federica, da cui ha avuto le figlie Sofia e Beatrice, rispettivamente di 3 anni la prima e soli 8 mesi la seconda, sapeva bene a cosa andava incontro, gelosia compresa, ma naturalmente si fida ciecamente della sua compagna. E nelle sue ironiche parole si avverte anche l’orgoglio di avere al suo fianco una donna bellissima che i follower possono contemplare solo in fotografia, mentre per lui è molto più che virtuale. È, infatti, come ha dichiarato più volte, l’amore della sua vita. Anche se, ironia a parte, la gelosia per i commenti che anonimi follower fanno all’indirizzo della sua compagna, si fa sentire eccome. Intanto, Federica Nargi, letto il commento del suo Alessandro, ha deciso di tranquillizzarlo, rispondendogli con quell’ironia che sembra essere una loro dote come coppia. “In realtà – ha scritto all’indirizzo del compagno - volevo solo attirare la tua attenzione”. E sembra proprio esserci riuscita.



