Venduta per 3,7 milioni di dollari l’auto guidata da Steve McQueen in "Bullitt"

Gli oggetti di scena fanno gola proprio a tutti. Se sono rarità è ancora meglio. Sì, perché il cinema e tutta la sua magia è una vera e propria calamita per gli appassionati, disposti a sborsare fior di quattrini pur di mettere le mani proprio su quel cimelio. L’ultima follia? È avvenuta a Washington, l’11 Gennaio. C’è chi ha sborsato ben 3,7 milioni di dollari per acquistare un’auto che è stata guidata da Steve McQueen in persona.

Si tratta di una Ford Mustang GT che è stata guidata dal celebre attore in "Bullitt", film del 1968 diretto da Peter Yates. Il prezzo record è stato battuto dalla Mecum Auction a Kissimmee in Floirida. La Ford è stata protagonista di una scena molto celebre che aveva permesso a Steve McQueen di entrare nella storia del cinema. L’inseguimento, girato anche con una tecnica registica definita all’avanguardia, ha cambiato radicalmente il modo di rappresentare quel tipo di scena sul grande schermo. Con lo sfondo della città di San Francisco, la scena dura poco meno di dieci minuti, e ha visto Steve McQueen nei panni del tenente Bullitt al volante proprio della Ford Mustang GT di colore verde, inseguire una Dodge Nera con due criminali a bordo, che finisce per esplodere poco dopo sul ciglio della strada.

L’automobile ha una storia molto particolare, dal design unico e affascinate. Fabbricata nel 1968, non è stata mai restaurata. È finita nelle mani di un 38enne, Sean Kiernan, ricevuta in eredità dal padre che nel 1974 acquistò il cimelio per 3.500 dollari. La famiglia del proprietario ha guidato la Ford fino al 1980, fino a quando la frizione non si ruppe. Sean Kiernan dopo la morte del padre avvenuta nel 2014, ha fatto riparare l’auto e ha iniziato ad esporla in manifestazioni dedicate ad auto d’epoca. Fino a questo momento però, di quella mitica Ford si erano perse le tracce.

Nel 1968 l’auto è stata prestata dalla Ford stessa alla Warner Bros. Due sono stati gli esemplari, entrambi di colore verde, che sono stati usati per le riprese. Era un veicolo ottimale per le strade di San Francisco, con un motore da 330 cavalli, cambio manuale e 4 marce. Dei due modelli, ovviamente, all’asta è stata venduta solo quella guidata da Steve McQueen. Dopo il film è stata acquista da Robert Ross, dipendente della Warner Bros,. Venduta nel 1970 al Detective Frank Marranca, passò alla famiglia Kiernan nel 1974. Poi il nulla, almeno fino ad oggi. Inoltre per celebrare il 50esimo anniversario del film, la casa automobilistica ha prodotto un’edizione limitata della Ford, chiamandola Mustang Bullitt. Anche il secondo esemplare è stato ritrovato. È in Messico ed è di un privato che non ha intenzione di venderla.