"Sono single ma non per colpa mia". Giordana Angi è stata lasciata

Dopo essersi classificata seconda alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la cantante Giordana Angi è tornata al centro del gossip. Nel corso dell'ultima intervista, concessa alla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, l'ex allieva della scuola più amata dagli italiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata, non nascondendo di aver frequentato una persona nel corso dell'estate 2019.

"Hanno scritto che sono fidanzata, ma non è vero -ha tenuto a precisare la Angi, reduce dalla pubblicazione del nuovo album dal titolo Voglio essere tua-. Quest'estate mi ero innamorata... bisogna essere in due, la cosa non è andata avanti, non è mai nata... Quindi io sono single. Ma se continuano a scrivere che sono fidanzata, mi rovinano la piazza! (Giordana scoppia a ridere, ndr)".

Giordana Angi verso Sanremo 2020

Molto presto la cantautrice 25enne, nonché amica del vincitore di Amici 18, Alberto Urso, potrebbe partecipare all'attesa kermesse musicale del Festival di Sanremo 2020: "Per me che canto, perché scrivo canzoni, Sanremo è il palco più prestigioso... Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se mi vedrete sul palco di Sanremo, vorrà dire che è andata bene".