Verissimo, Giulia De Lellis piange ricordando Damante: "Ho perso 6 kg, ma non ero io l'errore"

Oggi pomeriggio, in data 14 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Verissimo, il talk show di Canale 5. Nel nuovo appuntamento tv del format condotto da Silvia Toffanin, è apparsa nelle vesti di ospite in studio Giulia De Lellis, la quale ha rivelato alcune indiscrezioni sulla fine della sua lunga e turbolenta love-story con Andrea Damante, nata nel salottino di Uomini e donne. All'inizio della sua intervista, dalla regia è stato mostrato un emozionante rvm, contenente una carrellata di alcuni tra i momenti più importanti della vita di Giulia De Lellis, come quelli trascorsi insieme ai due ex Andrea Damante ed Irama e quelli più recenti, vissuti con il suo attuale fidanzato, Andrea Iannone. Un filmato, quest'ultimo, che ha fatto commuovere l'ex corteggiatrice di Damante, tanto che l'influencer è finita in lacrime.

Giulia De Lellis e i tradimenti subiti a Verissimo

Particolarmente emozionante è stato lo spazio tv che Verissimo ha dedicato alla love-story, ormai giunta al capolinea, di Giulia e il suo ex, Andrea Damante. La De Lellis non ha nascosto in puntata di aver scoperto delle chat e foto compromettenti dal computer che lei e Damante usavano insieme, nella casa in cui convivevano all'epoca. E Giulia giungeva alla sua triste scoperta, ovvero quella di essere stata tradita, mentre Damante era in viaggio per motivi di lavoro.

Al ritorno dal suo viaggio, Andrea Damante non ha ritrovato Giulia in casa, ma tutte le cose che gli aveva distrutto la De Lellis per vendicarsi dei molteplici tradimenti scoperti, dopo aver indagato e intervistato più ragazze a lungo. "Alla fine ho capito che non ero io l’errore visto che ho amato con tutta me stessa -ha fatto sapere la De Lellis, rivelando anche di essere dimagrita di almeno 6 kg, dopo aver scoperto di essere stata tradita-. Ho provato a ritornare con Andrea quando lui mi ha chiesto una seconda possibilità, ma non ce l’ho fatta. Non ho la forza di perdonare, invidio chi ce l’ha". Inoltre, la web influencer, che a breve pubblicherà il suo primo libro, dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), ha lasciato intendere al pubblico di aver già vissuto in passato un tradimento, che avrebbe coinvolto la sua famiglia da vicino.

