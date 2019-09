Silvia Toffanin punge con simpatia Giulia De Lellis: "Ma tu l'hai letto il libro?"

Lo scorso sabato 14 settembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il celebre talk-show pomeridiano di Canale 5. E, nel nuovo appuntamento tv della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Giulia De Lellis ha concesso un'intervista in vista dell'imminente uscita del suo primo libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza).

Il prossimo 17 settembre l'ex fidanzata storica di Andrea Damante pubblicherà, infatti, il suo libro, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, un'opera che parla dei molteplici tradimenti che l'influencer avrebbe subito dall'ex tronista, conosciuto alla corte del dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne. E, particolarente divertente è stato il siparietto con la padrona di casa, quando ha domanda a Giulia se ha mai letto il suo libro.

"Ma tu l'hai letto il libro?", ha domandato ironicamente la Toffanin alla web influencer. Un quesito particolare visto che il libro in uscita è proprio un'opera di Giulia. Un quesito posto proprio perché quando era nella casa del Gf, la De Lellis aveva ammesso di non aver mai letto un libro. "Perché so che non ami molto leggere...", ha quindi continuato Silvia Toffanin.

"Tantissime volte, ormai lo so a memoria... - chiosa divertita la De Lellis, rispondendo alla Toffanin-. Negli ultimi anni ho scoperto che in realtà è molto bello leggere".

